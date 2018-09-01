В Сочи "Боинг" во время посадки выкатился за пределы полосы и загорелся: появилось видео

По данным Минздрава, число пострадавших в результате возгорания двигателя самолета в аэропорту Сочи возросло до 18

Пассажирский "Боинг 737", летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи, сообщил источник в экстренных службах города.

"Боинг 737" приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения", – сказал собеседник агентства.

Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся. "Боинг" выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла", – сказал источник в службах аэропорта. Он сообщил, что пожар, возникший от удара, потушен.

По данным Минздрава, число пострадавших в результате возгорания двигателя самолета в аэропорту Сочи возросло до 18. Первоначально сообщалось о шести пострадавших.

Отмечается, что медицинская помощь была оказана 18 пострадавшим, в том числе трем детям. Госпитализированы шесть человек, в том числе двое детей.

По данным СМИ, во время оперативных действий, связанных с аварийной посадкой "Боинга 737" в Сочи, скончался сотрудник местного аэропорта. Предположительно, сотрудник умер от сердечного приступа.

Напомним, на Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737". На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа. Самолет упал на фермерское поле.

Напомним, в марте недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана 12 марта потерпел крушение самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla. На борту самолета находился 71 человек, – 67 пассажиров и 4 члена экипажа.

Ранее в результате крушения пассажирского самолета компании Aseman, который выполнял рейс Тегеран-Ясудж в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан погибли 66 человек.