В соцсетях высмеяли пропутинский ролик "Путеводная звезда"

В соцсетях высмеяли ролик, в котором российские артисты спели гимн движения в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах президента России, названный "Путеводная звезда".

"Посмотрел эту выжимку лизоблюдства и выдохнул: хорошо, что ни с одним из этих артистов мне никогда не пришлось работать и даже пересекаться", – написал на своей странице в Facebook российский журналист и музыкальный критик Михаил Козырев.

Он и разместил у себя на странице видеролик с гимном.

Пост Козырева в Facebook вызвал бурное обсуждение.

"Приятно и забавно" одно: когда они путина в женском роде поминают "она с нами".... ))) – Нельзя отрицать, что сделано качественно....", – написал один из пользователей.

"А что не слабовато то? Статика А студио? Лепс пугающий микрофон или Билайн мучающийся животом? Слабовато все, от начала до конца!:( Зачем я вообще это посмотрел?:(", – написал другой.

Прокомментировал гимн скандальный российский певец Юрий Лоза, который не раз становился героем соцетей.

"Там же ни слова про Путина. "Вместе мы сильней" подходит кому угодно. Убрать логотип и можно эту же песенку запускать хоть в программу Собчак, хоть Явлинского. А вдруг артисты не знали, про кого поют?", – написал он.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить фото с надписью "Против Путина".