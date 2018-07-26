У Путина размечтались о новых встречах с Трампом

Валентина Матвиенко надеется, что таких встреч будет несколько, поскольку для этого есть причины

Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу предстоит провести еще не одну встречу, считает глава Совета Федерации, верхней палаты российского парламента, Валентина Матвиенко.

Она убеждена, что встреча в Хельсинки была позитивная, хотя это, конечно, первый шаг.

"Оптимизм по-прежнему острожный, но я уверена, что будет продолжение, безусловно, потому что оба президента продемонстрировали желание встречаться, обсуждать, слушать друга и выстраивать позитивную повестку для улучшения двусторонних отношений и сотрудничества в решении острых международных, глобальных, региональных и иных проблем", – сказала в четверг Матвиенко на пресс-конференции.

Она отметила, что президент США публично заявил о своей готовности провести вторую встречу с президентом России, поскольку "такое приглашение поступило".

"Естественно, сегодня говорить о времени и месте рано. Будут встречи в рамках "двадцатки" и других международных форматах. Лично моя точка зрения, что такие встречи будут и [будет] не одна. Где, когда и какое решение примет наш президент с учетом его внутреннего и международно графика, это будет известно позднее. Важно, что такая встреча планируется, она будет, это продолжение диалога, и я считаю это крайне позитивным", – заключила Матвиенко.

Напомним, что СМИ сообщили подробности встречи Трампа и Путина, которая состоялась ранее в этом месяце в Хельсинки.

А ранее эксперты поделились своими прогнозами на счет того, что стоит ждать Украине от встречи Трампа и Путина.