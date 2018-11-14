"В советское время был бы расстрел": российских школьников отчитали за надпись "Путин – вор" (видео)

Во вторник, 13 ноября, в поселке Таежный Богучанского района Красноярского края РФ учитель истории и обществознания школы №20 Евдокия Семеновна Ковалева отчитала учеников "10А" класса за то, что один из них написал на доске фразу "Путин – вор". Педагог, в числе прочего, пугала учеников расстрелом и угрожала им приездом "телохранителей Путина" из Москвы.

Видеозапись разговора женщины с учениками и фотография доски с надписью были опубликованы в сообществе "Убежище Мурзача" в социальной сети "ВКонтакте", а затем – в открытом доступе пользователем YouTube.

Как сообщил "Радио Свобода" на условиях анонимности один из выпускников школы, знакомый с обстоятельствами произошедшего, "разбор полетов" из-за надписи "Путин – вор" произошел во вторник, 13 ноября, а саму надпись днем ранее оставил на классной доске один из учеников во время перемены между уроками.

Издание приводит расшифровку беседы, снятой на видео одним из учеников класса:

"Президент наш, которому "10А" нанес вчера глубочайшее оскорбление, и за которое в советское время был бы расстрел… Я с учителями со всеми переговорила по поводу вашего класса и настаиваю на собрании с вашими родителями, потому что скатились с успеваемости, не говоря о поведении. Вот: вместо оскорбления, которое нанес вчера ваш класс, он шлет вам привет (показывает передовицу газеты "Ангарская правда", издаваемой в райцентре Богучаны, с заголовком "Привет от президента" – статья посвящена победе одного из проектов "Фонда развития Богучанского района" в конкурсе президентских грантов для НКО)", – говорит учительница. – "Еще раз повторяю: если бы я только пустила в ход вот это все и вызвала полицию… это я не стала просто навлекать позор на школу. Уговорили меня вчера, хотя человек восемь учителей скверно говорят о поведении в вашем классе, а из-за поведения опустилась и успеваемость. Еще раз говорю: благодарите, что я не раскрутила это дело. <...>А тем, кто, или тому, кто написал, я советую: напишите это слово, запечатайте в конверт и пошлите. Я вам подскажу адрес: Москва, Кремль, Администрация президента. Там быстренько вылетят сюда и разберутся. У Путина телохранители есть! Его охраняют. А какой-то ученик или ученица "10А" вдруг обвиняет его в воровстве. У вас есть доказательства? Все, я закончила.

Как сообщает издание, ученик, написавший на доске "Путин – вор", сознался в содеянном. В среду в школе №20 должно состояться еще одно собрание, посвященное разбору случившегося, с участием классного руководителя "10А".

Напомним, это не первый случай конфликтов между учениками и учителями в российских школах. В декабре 2017 года учитель "11А" класса барнаульской школы №110 отговаривала своих учеников идти на митинг сторонников Алексея Навального, пугая их сломанными судьбами и предлагая им в качестве альтернативы сходить на митинг "в поддержку присоединения Крыма", а в марте 2017-го учитель из Томска назвал своих учеников, вышедших на митинг против коррупции, "либерал-фашистами" и "изменниками".

Накануне сообщалось, что за создание чучела Путина в Перми задержан подозреваемый. Александра Шабарчина доставили в военкомат города Верещагино как "уклониста" – сейчас он проходит медицинское обследование.

Напомним, что 11 ноября около пермского ЦУМа к столбу привязали манекен в полосатой робе и с маской Путина. Изначально в качестве подозреваемых были задержаны лидер местного отделения Либертарианской партии Александр Котов и его 17-летний приятель, но через пару часов их отпустили.

Как мы уже писали, в августе под посольством РФ в Киеве активисты сожгли чучело президента России Владимира Путина, завернутое в "флаги" террористов "Л-ДНР".

Также сообщалось, что после победы Путина на президентских выборах в этом году по России прокатилась серия многолюдных демонстраций "Он нам не царь", сотни участников которой были задержаны.