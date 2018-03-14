В США новый госсекретарь: у Путина рассказали, что об этом думают

Сегодня, 13:14

Американский президент неожиданно решил сменить хозяина Госдепартамента США

Дмитрий Песков. Фото: AFP
Дмитрий Песков. Фото: AFP

Кадровые перестановки в Госдепартаменте США не обеспокоили Россию, так как в Кремле уверены – еще хуже отношения между странами не станут с приходом Майка Помпео. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковю

По его словам, несмотря на то, кто сидит в кресле госсекретаря США, Россия надеется на конструктивизм в диалоге с американцами.

"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится", – сказал Песков.

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Напомним, президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и теперь новым госсекретарем станет экс-глава ЦРУ Майк Помпео. "Майк Помпео, директор ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с этой работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за службу!".

Американский президент объяснил, почему хочет заменить Тиллерсона на Помпео. Оказалось, что отставка Тиллерсона с должности государственного секретаря США связана с разногласиями в вопросах внешней политики, возникшими между ними.

Также появилась реакция Сената на кадровые перестановки в Госдепе. Сенатский комитет по иностранным делам ожидает слушаний по назначению Помпео в апреле.
Россия, США, кремль, песков, Тиллерсон, помпео
Источник:

Интерфакс

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