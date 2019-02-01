В США заявили о готовности вручить России ноту о приостановке ДРСМД
Дипломатические ноты также получат Украина, Беларусь и Казахстан
В субботу, 2 февраля, Соединенные Штаты Америки передадут Российской Федерации дипломатическую ноту о приостановке своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. С таким заявление выступил представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга для журналистов.
"Завтра мы передадим России письменный документ — дипломатическую ноту, как мы ее называем — в которой сообщим им о нашем решение использовать статью 15 [ДРСМД] и после этого [у них будет] шесть месяцев", — сказал он.
Второй представитель исполнительной власти США, участвовавший в брифинге, уточнил, что "дипломатические ноты будут также переданы" Беларуси, Казахстану и Украине.
Представитель администрации отметил, что у России есть еще время отреагировать, вернувшись к соблюдению договора, и выполнить требования Вашингтона по ликвидации ракет.
Ранее сообщалось, что союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и выйти из него через шесть месяцев.
Также мы писали, что НАТО должна готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению. Об этом заявил в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Верховный же представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляла, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который важен для европейской безопасности.
Тем временем Россия отказывается признавать выход США из ракетного договора.
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