В столице Сибири прошел митинг под лозунгом "Долой Путина"

Организаторы протеста обещают сделать подобные акции регулярными и собираться в центре города каждые две недели

В столице Сибири прошел митинг под лозунгом "Долой Путина" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/286/572/5c7286572e9bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/286/572/5c7286572e9bb.jpg 2019-02-24T13:59:00+02:00 Россия Организаторы протеста обещают сделать подобные акции регулярными и собираться в центре города каждые две недели

В административном центре Сибири, российском городе Новосибирск, третьем по величине в стране, прошла согласованная акция против политики правительства РФ, которую организовали общественное движение "Пенсионеры за достойную жизнь" и "Левый фронт", сообщает "Сибирь.Реалии".

Изначально протестующие собирались потребовать отменить пенсионную реформу, но в итоге сошлись на том, что ухудшение жизни в стране стало следствием курса, заданного президентом Владимиром Путиным.











Спикеры напомнили о том, что хозяин Кремля уже много лет обещает экономический рост, но от этого ситуация в стране не улучшается.

Выступающие назвали действия правительства в последние годы "человеконенавистническими и людоедскими", а также призвали россиян думать не о мифических внешних угрозах, а о внутренних проблемах РФ.

В целом на митинг собирались около 60 демонстрантов, которые после каждого выступления скандировали: "Долой Путина!"

Организаторы протеста обещают сделать подобные акции регулярными и собираться в центре города каждые две недели.

Напомним, что в прошлом месяце в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований. Мы также писали о массовых протестах против пенсионной реформы., которые прошли в России осенью. В результате сотни человек были задержаны службами правопорядка.

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