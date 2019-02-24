В столице Сибири прошел митинг под лозунгом "Долой Путина"
Организаторы протеста обещают сделать подобные акции регулярными и собираться в центре города каждые две недели
В административном центре Сибири, российском городе Новосибирск, третьем по величине в стране, прошла согласованная акция против политики правительства РФ, которую организовали общественное движение "Пенсионеры за достойную жизнь" и "Левый фронт", сообщает "Сибирь.Реалии".
Изначально протестующие собирались потребовать отменить пенсионную реформу, но в итоге сошлись на том, что ухудшение жизни в стране стало следствием курса, заданного президентом Владимиром Путиным.
Спикеры напомнили о том, что хозяин Кремля уже много лет обещает экономический рост, но от этого ситуация в стране не улучшается.
Выступающие назвали действия правительства в последние годы "человеконенавистническими и людоедскими", а также призвали россиян думать не о мифических внешних угрозах, а о внутренних проблемах РФ.
В целом на митинг собирались около 60 демонстрантов, которые после каждого выступления скандировали: "Долой Путина!"
Организаторы протеста обещают сделать подобные акции регулярными и собираться в центре города каждые две недели.
Напомним, что в прошлом месяце в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.Мы также писали о массовых протестах против пенсионной реформы., которые прошли в России осенью. В результате сотни человек были задержаны службами правопорядка.
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