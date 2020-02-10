В Таиланде столкнулись катера: десятки туристов ранены, погибли дети (фото и видео)

Два скоростных катера столкнулись у восточного побережья острова Пхукет

В Таиланде, где ранее военный устроил бойню, произошла новая трагедия. По меньшей мере два человека погибли и 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет, сообщает The Phuket News.

Столкновение катеров в Таиланде. Источник tlgrm.ru/channels/@breakingmash

Представитель туристической полиции Пхукета подтвердил изданию, что оба погибших – дети из России: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

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Столкновение произошло рано утром в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.

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Ранее сообщалось, что два туристических катера столкнулись в Национальном парке Эверглейдс (штат Флорида, США ), в результате чего пострадал 21 человек. На борту судов находились в общей сложности 50 человек. Из них 21 человек получил небольшие травмы. Все пострадавшие госпитализированы. Инцидент произошел из-за несогласованности действий капитанов катеров.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге (Россия) на реке Фонтанке столкнулись два прогулочных теплохода.

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