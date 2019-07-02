В Тихом океане выловили тонны обломков мебели и игрушек
В воде еще остаются миллионны тонн выброшенного людьми
40 тонн пластика менее чем за месяц выловила из Тихого океана группа американских ученых и экоактивистов. Акцию по очистке океана провели между Гавайями и Калифорнией.
Из воды вытаскивали бутылки, куски мебели и детских игрушек. Мусор отслеживали с помощью беспилотников и спутниковых технологий.
Кроме того, выловили несколько тонн рыболовных сетей, которые становились смертельной ловушкой для морских обитателей.
Полторы тонны собранного передали художникам Гавайского университета, которые сделают из хлама скульптуры. Остальное пойдет на переработку. Экологи признаются: это масштабный вылов – лишь капля в море. Потому что ежегодно только в Тихий океан попадает до двух миллионов тонн пластика.
Ранее "Сегодня" сообщали, что северной части Тихого океана нашли мусорный остров размером с Францию.
Мусорный остров – это результат океанических течений, так называемых круговоротов, которые буквально ловят частицы, попадающие в них, и способны переместить все в одно место. То есть весь мусор, который бросают в северную часть Тихого океана, собирается в одном месте, недалеко от побережья Северной Америки.
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