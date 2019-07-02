В Тихом океане выловили тонны обломков мебели и игрушек

В воде еще остаются миллионны тонн выброшенного людьми

40 тонн пластика менее чем за месяц выловила из Тихого океана группа американских ученых и экоактивистов. Акцию по очистке океана провели между Гавайями и Калифорнией.

Из воды вытаскивали бутылки, куски мебели и детских игрушек. Мусор отслеживали с помощью беспилотников и спутниковых технологий.

Кроме того, выловили несколько тонн рыболовных сетей, которые становились смертельной ловушкой для морских обитателей.

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Полторы тонны собранного передали художникам Гавайского университета, которые сделают из хлама скульптуры. Остальное пойдет на переработку. Экологи признаются: это масштабный вылов – лишь капля в море. Потому что ежегодно только в Тихий океан попадает до двух миллионов тонн пластика.

Ранее "Сегодня" сообщали, что северной части Тихого океана нашли мусорный остров размером с Францию.

Мусорный остров – это результат океанических течений, так называемых круговоротов, которые буквально ловят частицы, попадающие в них, и способны переместить все в одно место. То есть весь мусор, который бросают в северную часть Тихого океана, собирается в одном месте, недалеко от побережья Северной Америки.

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