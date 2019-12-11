В туалет с шестью телохранителями: Путин в Париже попал в курьезную ситуацию (видео)

Не исключено, что в будущем сопровождающие Путина станут губернаторами

Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Встреча лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже продолжает обрастать курьезными подробностями. Особое внимание журналистов было приковано к персоне президента РФ Владимира Путина, который, как оказалось, ходил в туалет в Елисейском дворце в сопровождении сразу шести телохранителей.

Об этом пишет Telegram-канал "Диктатор", который и выложил в сеть курьезное видео.

"Российский диктатор выходит из туалета в сопровождении сразу шести мужиков (кстати, будущих губернаторов)", – иронизирует паблик.

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"Сомневаться в том, что они были там вместе, не приходится – первые из числа вышедших некоторое время ждут, а как только из дверей появляется хозяин, дружно разворачиваются и идут с ним", – комментирует увиденное в ролике "Диктатор".

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Напомним, ранее достоянием общественности стала информация из Парижа, что во время двухсторонних переговоров президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина, украинский президент в какой-то момент сорвался на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Можно также вспомнить любопытный момент, как Путин на пресс-конференции "поторговался" с Зеленским по газу и вспомнил детский стишок.

Также сообщалось, что приехавший в резиденцию французского президента хозяин Кремля шагал с заметной усталостью, а в глаза бросились его слишком широкие штаны и туфли на высоком каблуке.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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