В туалете российского МИДа обнаружили мертвого сотрудника

По предварительным данным, мужчина скончался из-за скоротечного сердечного приступа

МИД России. Фото из открытых источников.

В туалете российского МИДа обнаружили мертвого сотрудника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f66/a79/5c3f66a7970c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f66/a79/5c3f66a7970c4.jpg 2019-02-14T14:18:00+02:00 Россия По предварительным данным, мужчина скончался из-за скоротечного сердечного приступа

Скончался еще один работник МИД России. В отделе оперативной информации МИД России сообщили, что в здании министерства мертвым нашли 68-летнего Олега Кривова, его тело обнаружили в туалете, сообщает радиостанция "Говорит Москва"

Он работал в департаменте, который занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия.

По предварительным данным, мужчина скончался из-за скоротечного сердечного приступа.

Напомним, 20 декабря 2016 года в Москве найден застреленным дипломат МИД РФ. Тело чиновника с огнестрельным ранением в голову было найдено в квартире.

27 декабря 2016 года сотрудник Генерального консульства РФ в Казахстане Роман Скрыльников был обнаружен мертвым в арендованной квартире. По некоторым данным, причиной смерти стал инфаркт.

9 января 2017 года стало известно о внезапной смерти российского консула в Греции Андрея Маланина. 55-летний дипломат был найден мертвым в своей квартире в греческой столице.

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