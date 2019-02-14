В туалете российского МИДа обнаружили мертвого сотрудника
По предварительным данным, мужчина скончался из-за скоротечного сердечного приступа
Скончался еще один работник МИД России. В отделе оперативной информации МИД России сообщили, что в здании министерства мертвым нашли 68-летнего Олега Кривова, его тело обнаружили в туалете, сообщает радиостанция "Говорит Москва"
Он работал в департаменте, который занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия.
По предварительным данным, мужчина скончался из-за скоротечного сердечного приступа.
Напомним, 20 декабря 2016 года в Москве найден застреленным дипломат МИД РФ. Тело чиновника с огнестрельным ранением в голову было найдено в квартире.
27 декабря 2016 года сотрудник Генерального консульства РФ в Казахстане Роман Скрыльников был обнаружен мертвым в арендованной квартире. По некоторым данным, причиной смерти стал инфаркт.
9 января 2017 года стало известно о внезапной смерти российского консула в Греции Андрея Маланина. 55-летний дипломат был найден мертвым в своей квартире в греческой столице.
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