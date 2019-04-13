В Тюмени идет зачистка: силовики ищут еще причастных к ИГИЛ

На месте ЧП работают саперы

Фото: YouTube

В Тюмени продолжается контртеррористическая операция: территорию вокруг дома на улице Новоселов в Тюмени зачищают, силовики проверяют, нет ли других причастных к теракту и не заминировано ли здание. Об этом сообщает Mash-канал в Telegram. На месте ЧП работают саперы.

Согласно сообщению СМИ, в частном доме, в котором ранее произошло возгорание, обнаружены тела двух сторонников ИГ.

В скорую помощь не поступали вызовы из района, где проводилась контртеррористическая операция. По предварительным данным, никто из мирных жителей Тюмени не пострадал. В операции принимают участие около полутора тысячи сотрудников силовых ведомств.

В одном из частных домов Тюмени находились сторонники ИГ. Они ответили огнем на предложение сотрудников ФСБ и Росгвардии сдаться. В ходе спецоперации применялся БТР, местные жители слышали звуки автоматной очереди и стрельбы из крупнокалиберного оружия.

Напомним, что ранее правоохранительные органы ФРГ провели рейды, направленные против сети исламистов, в девяти федеральных землях Германии. Как говорится в распространенном сообщении МВД, обыски прошли примерно на 90 объектах в Баварии, Баден-Вюртемберге, Берлине, Гамбурге, Гессене, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Северном Рейне- Вестфалии и Шлезвиге-Гольштейне.

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