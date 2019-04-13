В Тюмени в доме террористов нашли оружие и взрывчатку

Кроме оружия, в доме нашли религиозную литературу и флешки

Фото: YouTube

После ликвидации в Тюмени двух боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) в их доме обнаружили два самодельных взрывных устройства, два автомата и компоненты бомб.

"Сотрудниками следственного управления СК РФ по Тюменской области проведены осмотры мест происшествия, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, пожарно-техническая, молекулярно-генетические, – отметили в ведомстве. – В доме, где находились злоумышленники, обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств".

Все обстоятельства совершенного преступления еще устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что несколько дней назад в одном из домов в Тюмени засели террористы ИГИЛ, его штурмовал спецназ. Двое боевиков погибли. Якобы ликвидированных боевиков не застрелили, а они умерли в результате пожара в доме номер 13 по улице Новоселов. Из мирных жителей никто не пострадал.

Как оказалось потом, сторонники ИГИЛ ответили огнем на предложение сотрудников ФСБ и Росгвардии сдаться. В ходе спецоперации применялся БТР, местные жители слышали звуки автоматной очереди и стрельбы из крупнокалиберного оружия.

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