В Воронеже по батареям пустили ток, люди в шоке: подробности нового ЧП в России

Ранее в России прикованный к батарее арестованный слесарь сварился заживо. Теперь же угроза была для сотни жителей одного из домов Воронежа, но не облиться кипятком, а получить электрический разряд – по батареям пустили ток.
Об этом сообщает сайт "МОЁ! Online".
Так, жители дома №92 на ул. Хользунова в Воронеже забили тревогу – по непонятной причине батареи в многоэтажке стали бить током. В результате из высотки эвакуировали 115 человек.
"Примерно с 9 сентября жильцы дома стали замечать странные вещи. В разных квартирах ни с того ни с сего на отключенных батареях (отопительный сезон еще не начался) стали нагреваться отдельные металлические пластины. При этом в некоторых квартирах нагревались настолько, что начала тлеть и плавиться краска. Одновременно с этим начались проблемы с электроснабжением. Напряжение тока в сети не превышает 170 вольт, хотя нижняя допустимая граница – 190. Во многих квартирах напряжение начало регулярно падать до 140 вольт, стало невозможно пользоваться электроприборами, потому что они отказываются работать. Скачки напряжения фиксируются жильцами круглосуточно", – жалуются жильцы дома.
Так, один человек отметил, что в одной из квартир даже кухня сгорела.
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В итоге только сегодня, 29 сентября, к дому съехались спасатели, коммунальщики и правоохранители.
"Прибывший на место расчет принял решение вывести людей – два подъезда, третий и четвертый. Аварийная служба обесточила подъезд, также отключен газ в целях безопасности. В качестве временного пункта обогрева для жильцов вызвали автобусы. Все службы на месте, ведутся работы по установлению причины подачи тока на внутридомовую систему отопления. Пострадавших нет", – рассказали в мэрии.
В то же время местные жители предполагают, что кто-то мог неправильно заземлить приборы или пытается "скрутить" электросчетчик.
А пока в Воронеже разбираются с "горящими батареями", в Москве происходят серьезные движения. Как сообщали новости "Сегодня", в центр столицы РФ на митинг вышли тысячи людей в поддержку участников предыдущих демонстраций, которые были задержаны либо приговорены к реальным тюремным срокам. Смотрите фото с многотысячного митинга против репрессий в Москве.
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