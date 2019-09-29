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В Воронеже по батареям пустили ток, люди в шоке: подробности нового ЧП в России

29 сентября, 17:20

В некоторых квартирах сгорели батареи и даже кухни, людей эвакуировали из многоэтажки

/ Фото: Сегодня

Ранее в России прикованный к батарее арестованный слесарь сварился заживо. Теперь же угроза была для сотни жителей одного из домов Воронежа, но не облиться кипятком, а получить электрический разряд – по батареям пустили ток.

Об этом сообщает сайт "МОЁ! Online".

Так, жители дома №92 на ул. Хользунова в Воронеже забили тревогу – по непонятной причине батареи в многоэтажке стали бить током. В результате из высотки эвакуировали 115 человек.

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"Примерно с 9 сентября жильцы дома стали замечать странные вещи. В разных квартирах ни с того ни с сего на отключенных батареях (отопительный сезон еще не начался) стали нагреваться отдельные металлические пластины. При этом в некоторых квартирах нагревались настолько, что начала тлеть и плавиться краска. Одновременно с этим начались проблемы с электроснабжением. Напряжение тока в сети не превышает 170 вольт, хотя нижняя допустимая граница – 190. Во многих квартирах напряжение начало регулярно падать до 140 вольт, стало невозможно пользоваться электроприборами, потому что они отказываются работать. Скачки напряжения фиксируются жильцами круглосуточно", – жалуются жильцы дома.

Так, один человек отметил, что в одной из квартир даже кухня сгорела.

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Грета Тунберг. Фото: AFP

В итоге только сегодня, 29 сентября, к дому съехались спасатели, коммунальщики и правоохранители.

"Прибывший на место расчет принял решение вывести людей – два подъезда, третий и четвертый. Аварийная служба обесточила подъезд, также отключен газ в целях безопасности. В качестве временного пункта обогрева для жильцов вызвали автобусы. Все службы на месте, ведутся работы по установлению причины подачи тока на внутридомовую систему отопления. Пострадавших нет", – рассказали в мэрии.

В то же время местные жители предполагают, что кто-то мог неправильно заземлить приборы или пытается "скрутить" электросчетчик.

А пока в Воронеже разбираются с "горящими батареями", в Москве происходят серьезные движения. Как сообщали новости "Сегодня", в центр столицы РФ на митинг вышли тысячи людей в поддержку участников предыдущих демонстраций, которые были задержаны либо приговорены к реальным тюремным срокам. Смотрите фото с многотысячного митинга против репрессий в Москве.

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