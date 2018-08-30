В Якутии выпал дождь из клопов – появилось видео

В одном из районов российской Якутии прошел "дождь" из клопов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства экологии.

В районную инспекцию охраны природы 28 августа поступили данные о том, что на территории населённого пункта Алтанский наслег найдены в огромных количествах неизвестные насекомые. Экологи направили образцы на исследование в Институт биопроблем криолитозоны СО РАН в Якутске.

В институте сообщили, что это клопы-гребляки. По словам исследователей, раньше в Амгинском районе и Центральной Якутии периодически наблюдались случаи "кориксидных дождей".

"В 1917–1920 годах регистрировались случаи, когда множество кориксид ночью летели на свет и падали на землю как дождь. Этот редчайший случай повторился ещё в конце лета 1994 года в селе Амга. Примерно в то же время люди видели миллионы кориксид в шести км от посёлка", – сообщили учёные.

По словам специалистов, сейчас у этих насекомых проходит сезон миграции, для людей они опасности не несут.

Ранее жительница Австралии шокировала пользователей популярного интернет-ресурса Reddit, опубликовав фотографию своего подоконника после проливного дождя. На снимке видны восемь ядовитых пауков вида австралийская вдова, укус которых чрезмерно болезненный и может вызвать летальный исход.

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