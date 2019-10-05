В Якутске прошла акция поддержки шамана, который шел изгонять Путина

Фото российских СМИ

В Якутске около полусотни человек приняли участие в согласованном массовом пикете в поддержку шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву "изгонять Путина" . Митингующих "пересчитали" в полиции, но никого не задержали, поскольку беспорядков не наблюдалось.

Пикет состоялся с 9 до 11 утра по местному времени. Участники акции принесли с собой плакаты и баннеры с лозунгами "Я/Мы Шаман" и "Нет карательной медицине". Кроме того, участники выступали против преследования Габышева.

Ранее сообщалось, что называющий себя шаманом Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км и привлек множество последователей.

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В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии.

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В Минздраве Якутии 20 сентября сообщили, что Габышев направлен в республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия".

Позднее стало известно, что в отношении Габышева возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

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