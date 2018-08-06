В "Яндексе" прокомментировали скандальные комментарии "Алисы" в адрес Путина

По словам пресс-службы, "Алиса" не решает, "кто прав, а кто виноват", и пользователи сами могут найти эти ответы в источниках из поиска, чтобы "решить все для себя"

В "Яндексе" прокомментировали ответы голосового приложения "Алисы" на вопросы с критикой президента России Владимира Путина. Как рассказали в пресс-службе компании, голосовой помощник берет информацию из источников в поиске и иногда "экспериментирует", передает tjournal.ru

По словам пресс-службы, "Алиса" не решает, "кто прав, а кто виноват", и пользователи сами могут найти эти ответы в источниках из поиска, чтобы "решить все для себя".

"Алиса" старается дать ответ в интерфейсе приложения, не уводя пользователя в поиск, и часто экспериментирует. Иногда в своих экспериментах она слишком сильно доверяет тому, что находит в сети.

Ранее пользователи соцсетей заметили, что "Алиса" критикует президента РФ в ответ на вопросы "Путин – вор?" и "Почему Путин врет?". Она приводила выдержки из статей, где рассказывалось о возможных богатствах Путина и причинах, почему он у власти. Однако вскоре голосовой помощник перестал отвечать на эти вопросы.

Напомним, в апреле 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaksи сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, посвященный коррупции в высших эшелонах власти в России, Украине, Сербии, Азербайджане и других странах. Значительная часть доклада посвящена России – в ней утверждается, что Владимир Путин через близких ему людей вывел в оффшорные компании около 2 миллиардов долларов.

Главный раздел посвящен уже фигурировавшему в предыдущем расследовании близкому к Путину петербургскому бизнесмену Сергею Ролдугину и "сети офшоров", связанных с Путиным". В расследовании упоминаются так же фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова, родственников высокопоставленных российских чиновников: Алексея, племянника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, Дениса Зубова, сына другого заместителя министра внутренних дел, Игоря Зубова.

Напомним, Минфин США обвинил Путина в коррупции.