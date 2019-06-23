В заявке делегации России в ПАСЕ есть четверо депутатов под санкциями ЕС

Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти персональные санкции ЕС

Парламентская ассамблея Совета Европы. Фото: AFP

В заявке делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы присутствуют четверо депутатов под санкциями ЕС. Об этом сообщил член литовской делегации в ПАСЕ Еммануэлис Зингерис на своей странице в Facebook.

"Похоже, что 4 из 18 членов новой российской делегации (то есть Игорь Лебедев (Список №114 Решение 2014/145), Леонид Калашников (Список №110 Решение 2014/145), Светлана Сергеева (Список №116 Решение 2014/145) и Леонид Слуцкий (Список №18 Решение 2014/145) находятся под персональными санкциями ЕС из-за агрессии России против Украины – запрет на въезд в ЕС (не действует для международных организаций). Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС", – сообщил он.

По его словам, возможное возвращение России в ПАСЕ станет еще одним аргументом для отмены санкций ЕС против РФ. Вместе с тем, член украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что таким образом депутаты из стран-членов ЕС разделят ответственность за события в Украине.

"Это персональные санкции Евросоюза за агрессию против Украины и аннексию Крыма. Если депутаты из стран ЕС признают их полномочия, они таким образом разделят ответственность за преступные решения против Украины", – заявил он.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, на пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы будет рассматриваться проект резолюции, утверждение которой позволит вернуть России право голоса в ПАСЕ. Агрессор, лишенный этого права в 2014 году, после аннексии Крыма, давно и безрезультатно стремился вернуться в ПАСЕ на полноправной основе. На этот раз шансы Москвы добиться своего очень высоки: на стороне агрессора выступили наиболее влиятельные государства Евросоюза – Германия и Франция.

В свою очередь, украинская делегация намерена отрицать любые полномочия российской делегации в Совете Европы. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

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