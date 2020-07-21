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Российская вакцина от коронавируса готова: Кремль заявил об окончании испытаний на солдатах

21 июля, 09:00

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Этот препарат уже прошел окончательные испытания

Вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывали в России, уже прошла все испытания и готова. Об этом заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, сообщают "Аргументы и факты".

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"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", – рассказал он.

Ранее мы писали, что эту вакцину в России испытывали на военнослужащих. Их участие в испытаниях в Минобороны страны назвали добровольным. Проводились они в Центральном научно-исследовательском институте.

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Также мы рассказывали, что российские власти придумали, как "легализовать" умалчивание истинных масштабов эпидемии. 27 мая Минздрав РФ рекомендовал не включать пациентов с бессимптомным протеканием болезни ни в статистику заболеваемости, ни в статистику смертности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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