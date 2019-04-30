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Вашингтон не настроен на равноправные отношения с Москвой – посол РФ в США

30 апреля, 23:51

Антонов отметил, что "медведь, которого загнали в ловушку, разорвал клетку и показал силу"

Фото: Getty Images

Вашингтон не демонстрирует готовности выстраивать отношения с Москвой на равноправной основе. Об этом заявил во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов во время выступления в одном из корпусов Пенсильванского университета.

"Оставим в стороне истоки нынешнего кризиса российско-американских отношений. Скажу лишь одно. В тяжелые для моей страны 90-е годы прошлого столетия мы избыточно доверились внешнему миру, рассчитывали на помощь и готовность других стран вместе строить единую и неделимую безопасность, где не будет сильных и слабых, избранных и отверженных, где каждый будет иметь одинаковые права и обязательства", — напомнил российский дипломат.

"Но возобладал победно-патерналистский подход. Стремление строить отношения с нами не как с равноправными членами мирового сообщества, а в зависимости от того, в какой мере мы готовы перестраивать по западному образцу и подобию внутреннюю жизнь и следовать в фарватере США во внешних делах", — подчеркнул Антонов.

Он считает удачным мнение на этот счет, высказанное американским писателем и журналистом Крисом Кантаном из Сан-Франциско: "Глобалисты заманили медведя в ловушку в 1991 году, когда распался СССР. Однако вместо того, чтобы подружиться с медведем, они загнали его в клетку, а затем морили голодом, пытали и унижали в течение следующих 8 лет. Именно после этого медведь разорвал клетку и показал силу".

Напомним, в Сенате США потребовали больше санкций против России. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что США должны ввести дополнительные санкции, чтобы Россия не вмешивалась в будущие выборы президента 2020 года.

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что санкции против России на самом деле очень действенны, и назвал их "очень важным инструментом".

Ранее члены американского Сената – демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен и республиканец от Флориды Марко Рубио – внесли на рассмотрение коллег законопроект, предполагающий введение новый санкций против России.

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Тег Россия, США, Вашингтон, отношения

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Источник:

ТАСС

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