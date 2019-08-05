Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,54
28,36

Вендетта по-российски: пьяная мать жестоко отомстила обидчикам дочери

Сегодня, 20:13

Женщина на автомобиле чуть не убила подростков, которые травили ее ребенка

Вендетта по-российски: пьяная мать жестоко отомстила обидчикам дочери Россия Женщина на автомобиле чуть не убила подростков, которые травили ее ребенка

Спустя пару месяцев после "пьяного" ДТП в российском Дагестане, в Твери женщина напилась и сбила на автомобиле подростков, которые травили ее ребенка.

Видео инцидента зафиксировали свидетели происшествия. На снятых кадрах видно, как машина направляется прямо в толпу людей, а также слышны их крики. Дорожное происшествие обошлось без жертв.

Реклама

Как выяснилось в отделении полиции, о своем поступке женщина не жалеет. Более того, задержанная призналась, что действовала умышленно, чтобы, по ее словам, наказать обидчиков дочери.

В тренде
Дефицит госбюджета Украины превысил миллиард гривен

При этом пошла на месть в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, ранее в Тверской области произошла другая дорожная авария – в результате столкновения автобуса и выскочившей на встречную полосу маршрутки выжило лишь 2 человека из 15.

Кроме того, как мы уже писали, прошлой осенью в Ленинградской области России микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, зарегистрированный в Украине, столкнулся с грузовиком. Погибли четыре человека, которые находились в украинской машине – двое мужчин и две женщины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия ДТП алкоголь травля тверь дорожное происшествие буллинг буллинг в школе

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Секретный российский комплекс
Секретный российский комплекс "Торн" на Донбассе: появилось уникальное видеоДонбасс
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видео
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видеоРоссия
В борьбе за свободные выборы в Москве задержали сотни протестующих
В борьбе за свободные выборы в Москве задержали сотни протестующихРоссия
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика
В России умер известный противник Путина журналист Владимир Кара-Мурза
В России умер известный противник Путина журналист Владимир Кара-МурзаРоссия