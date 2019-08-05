Женщина на автомобиле чуть не убила подростков, которые травили ее ребенка

Вендетта по-российски: пьяная мать жестоко отомстила обидчикам дочери 2019-08-05T20:13:52+03:00 Россия Женщина на автомобиле чуть не убила подростков, которые травили ее ребенка

Спустя пару месяцев после "пьяного" ДТП в российском Дагестане, в Твери женщина напилась и сбила на автомобиле подростков, которые травили ее ребенка.

Видео инцидента зафиксировали свидетели происшествия. На снятых кадрах видно, как машина направляется прямо в толпу людей, а также слышны их крики. Дорожное происшествие обошлось без жертв.

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Как выяснилось в отделении полиции, о своем поступке женщина не жалеет. Более того, задержанная призналась, что действовала умышленно, чтобы, по ее словам, наказать обидчиков дочери.

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При этом пошла на месть в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, ранее в Тверской области произошла другая дорожная авария – в результате столкновения автобуса и выскочившей на встречную полосу маршрутки выжило лишь 2 человека из 15.

Кроме того, как мы уже писали, прошлой осенью в Ленинградской области России микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, зарегистрированный в Украине, столкнулся с грузовиком. Погибли четыре человека, которые находились в украинской машине – двое мужчин и две женщины.

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