Вертолет над Кремлем перевозил в сетке вооруженных людей

В Федеральной службе охраны РФ воздержались от комментариев по поводу появившихся видеокадров

В Москве над Кремлем 22 ноября пролетели два вертолета, к одному из них был прикреплен трос с платформой, на которой находились вооруженные мужчины в военной форме, сообщает Varlamov.ru.

По информации агентства "Интерфакс", речь может идти о полете в рамках подготовки к плановой тренировке спецслужб. Однако в Федеральной службе охраны РФ воздержались от комментариев по поводу появившихся видеокадров

Как сообщает Эхо Москвы, вертолеты немного позже заметили в районе станций Новокузнецкая и Павелецкая, где они, по словам очевидцев, кружили довольно долго.

Ранее в России прошли учения, в которых приняли участие священнослужители Русской православной церкви.

Напомним, ранее стало известно, что более 50 самолетов, около 10 кораблей Черноморского флота РФ примут участие в масштабных учениях на юге России, в том числе в оккупированном Крыму. По официальным данным, в маневрах оборонное ведомство РФ планирует задействовать свыше 1 тыс. военнослужащих.

Как сообщалось, в сентябре Россия уже проводила крупные военные учения в оккупированном Крыму и на территории Краснодарского края, в которых отрабатывался захват побережья с моря.