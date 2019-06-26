Обвиненный в домогательствах член Думы может стать вице-президентом ПАСЕ
В прошлом году три работницы пресс-пула обвинили Леонида Слуцкого в ненадлежащем поведении
Вслед за восстановлением прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы делегаты могут избрать фигуранта секс-скандала в Госдуме Леонида Слуцкого вице-президентом ПАСЕ.
На сессии 25 июня россияне выдвинули кандидатуру главы комитета Государственной думы РФ по международным делам.
Поскольку он находится под санкциями, то его кандидатура рассматривалась отдельно, к тому же члены ПАСЕ выразили протест и устроили тайное голосование.
Согласно объявленным 26 июня результатам голосования, из 198 человек кандидатуру Слуцкого поддержал 101 человек. Так как для избрания необходимо абсолютное большинство – 159 голосов – россиянина не избрали.
Однако сегодня может состояться второй тур голосования, в котором для избрания будет достаточно и обычного большинства голосов.
Напомним, в прошлом году журналистка российского BBC Фарида Рустамова обвинила Слуцкого в домогательствах, став третьей представительницей пресс-пула, которые заявили о ненадлежащем поведении со стороны политика в течение несколько недель.
Как мы уже писали, на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.
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