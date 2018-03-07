Видеошок: 200-килограммовый россиянин набил себе тату с Бузовой

Медбрат Григорий Косяков из российского Красноярска просто без ума от Ольги Бузовой. Мужчина весит 200 килограммов, копит деньги на липосакцию и нуждается в финансовой поддержке. Недавно он набил себе на плечах портреты Ольги Бузовой и семьи красноярских блогеров Мити и Тани Шиловых.

Свой поступок 27-летний парень объяснил желанием похудеть и привлечь внимание Ольги Бузовой. Он надеется, что на него обратят внимание знаменитости и помогут похудеть – оплатят операцию по уменьшению желудка или купят абонемент в фитнес-центр на 2 года.

О Григории Чистякове известно, что он работает фельдшером. На своей странице в социальной сети Вконтакте парень сообщает, что блогер Дмитрий Шилов согласился оплатить ему курс 7-ми дневного голодания в Минусинске и готов поддерживать его дальше, если Григорий выдержит недельное испытание.

Ранее мы писали, что безумный фанат, угрожая оружием, пытался прорваться на концерт Бузовой.

Также сообщалось, что "самый красивый преступник планеты" приехал к Бузовой.

Напомним, что Бузова подогрела слухи о новом романе пикантными фото.

Кроме того, Ольга Бузова напугала фанатов сильной худобой.