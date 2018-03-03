Видеошок: безумный фанат, угрожая оружием, пытался прорваться на концерт Бузовой

В российском Хабаровске местный житель попытался вломиться в концертный зал, где 1 марта выступала певица Ольга Бузова. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения с оружием в руках остановила охрана. Позже его доставили в отдел полиции, там он несколько раз менял показания.

Видео с инцидентом попало на YouTube. В ролике видно, как неадекватный мужчина с нецензурной бранью напал на охрану певицы. Секьюрити удалось его обездвижить. Отмечается, что фанат пытался пройти в ДК Профсоюзов без билета.

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Как пишут очевидцы в соцсетях, нападавший стал ломиться в концертный зал, но его не пускали. Он кричал, что принес с собой оружие и будет стрелять, но охранникам удалось его "вырубить с одного удара", после чего агрессивно настроенного поклонника творчества Бузовой доставили в отделение.

Фото: instagram.com/buzova86

По информации УМВД по Хабаровскому краю, 30-летний дебошир блефовал, говоря об оружии в своей сумке – никаких опасных предметов при нем обнаружено не было. На мужчину был составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что "самый красивый преступник планеты" приехал к Бузовой.

Также мы писали, что Бузова подогрела слухи о новом романе пикантными фото.

Кроме того, Ольга Бузова напугала фанатов сильной худобой.

Напомним, ранее мы писали, что экс-звезда "Дома-2" Ольга Бузова появилась на красной дорожке премии Music Box в прозрачном кружевном комбинезоне. Из нижнего белья на новоиспеченной певица были только тоненькие черные стринги, бюстгальтер Ольга решила не одевать.

Также сообщалось, что Ольгу Бузову 40 минут обыскивали в аэропорту.

Видео: Телеканал 360