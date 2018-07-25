Видеошок: голый россиянин в ванне поехал за картошкой фри
Мужчина утверждает, что сделал это ради позитивного настроения горожан
Житель российской Тюмени целый час разъезжал в ванной по городу. Мужчина утверждает, что сделал это ради позитивного настроения горожан.
"Я преследовал цель позитивного характера, чтобы народ улыбался, – рассказал тюменец Эдуард Филиппов. – Избежать ДТП нам удалось благодаря качественной и безопасной конструкции. В целом, поездка в ванной длилась около часа".
По словам Эдуарда, другие участники дорожного движения были рады видеть его на тюменских улицах.
"Многие улыбались и кричали "Дядя, ты красавчик!". Мы ехали от Мориса Тореза по Республики и до Моста Влюблённых. Потом обратно".
По словам очевидцев, угрозы ДТП акция с участием ванны не вызвала.
Тем не менее, позже ГИБДД оштрафовала "весельчака" на 1000 рублей за "неправильную перевозку пассажиров".
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