Видеошок: голый россиянин в ванне поехал за картошкой фри

Мужчина утверждает, что сделал это ради позитивного настроения горожан

Житель российской Тюмени целый час разъезжал в ванной по городу. Мужчина утверждает, что сделал это ради позитивного настроения горожан.

"Я преследовал цель позитивного характера, чтобы народ улыбался, – рассказал тюменец Эдуард Филиппов. – Избежать ДТП нам удалось благодаря качественной и безопасной конструкции. В целом, поездка в ванной длилась около часа".

По словам Эдуарда, другие участники дорожного движения были рады видеть его на тюменских улицах.

"Многие улыбались и кричали "Дядя, ты красавчик!". Мы ехали от Мориса Тореза по Республики и до Моста Влюблённых. Потом обратно".

По словам очевидцев, угрозы ДТП акция с участием ванны не вызвала.

Тем не менее, позже ГИБДД оштрафовала "весельчака" на 1000 рублей за "неправильную перевозку пассажиров".

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