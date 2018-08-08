Видеошок: на Россию обрушился жуткий смерч

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Очевидец снял пугающий смерч над Ладожским озером


Житель Санкт-Петербурга Сергей Егорченко вечером 6 августа стал свидетелем смерча над Ладожским озером. Его он наблюдал в поселке Заостровье Волховского района, – передает "Фонтанка".

"Смерч на Ладоге, покружил над водой и растворился, не долетев до берега", – так подписал он видео.

На видео можно разглядеть самый настоящий смерч – высокий столб из ветра и пыли спускался на землю прямо из тучи. Огромные грозовые облака в этот вечер заслонили небо.

"Не часто, но смерчи в нашем регионе случаются, а еще реже они фиксируются", — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов Северо-Западного Гидрометцентра РФ Наталья Мироничева.

По ее словам, метеостанции не обнаружили смерча в Ленинградской области, но зафиксировали порывистый ветер со скоростью 13 метров в секунду и грозы.

Ведущий специалист "Центр ФОБОС" Михаил Леус пояснил, что северные смерчи гораздо менее опасные, чем, например, на Черном море. Хотя порой это "не очень характерное явление" может привести к разрушениям.

Напомним, в последнее время стихия такого рода зачастила и в Украине. Так, смерч в Одесской области едва не убил подростка. Ветром парня подняло на воздух, а после бросило лицом на бетон. Парень упал лицом вниз и довольно сильно ударился головой, получив травмы лица.

А на запорожском курорте появился водный смерч. Отдыхающие сняли необычное природное явление прямо с пляжа. Смерч заметили в Азовском море.

В то же время доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова предупредила об опасном стихийном бедствии в Украине. По ее словам, в южной части Украины станут все чаще проноситься смерчи – к этому будет приводить резкий перепад температур.
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