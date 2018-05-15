Видеошок: в Чечне люди устроили массовое побоище из-за бесплатных велосипедов

Сегодня, 07:31

Депутаты решили раздать велосипеды в честь окончания реставрации города


В чеченском городе Шали депутаты решили раздать бесплатные велосипеды в честь окончания реставрации города. Все закончилось, как обычно заканчивается раздача чего-либо бесплатного в этой стране. Видео массового побоища опубликовали в YouTube.

Ранее мы писали, что в российском Красноярске произошла массовая драка из-за попытки объехать огромную лужу. Потасовка произошла, когда автомобилисты искали объездные пути из-за огромной лужи в узком дворе. В итоге завязался спор, который перерос в драку. Известно, что одной из сторон конфликта оказался автомобиль из свадебного кортежа. Почти все участники конфликта (около десяти человек) оказались гостями торжества.

Напомним, в ночь на 12 мая в историческом центре Киева – на Подоле – произошла массовая драка, в которой принимали участие около 20 человек. Как сообщили очевидцы, к компании, которая общалась, стоя возле бара, подошли семь человек спортивного телосложения, от которых пахло алкоголем, и начали провоцировать конфликт.

В течении 20 минут отдыхавшие пытались успокоить парней, но те были настроены решительно и все-таки затеяли драку, избив трех человек. Проезжавший полицейский патруль спугнул "спортсменов", и они убежали в темные дворы.

Видео: CHECHNYA VIDEO 95
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Источник:

TJ.ru

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