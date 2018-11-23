Видеошок: в России девушка засунула в рот жезл автоинспектора ради новой груди

Девушка одолжила у правоохранителей полосатый жезл и засунула его себе в рот, а затем разместила видеозапись своей выходки в интернете

Сотрудники автоинспекции в Ростове-На-Дону оказались под угрозой увольнения из-за местной жительницы, которая одолжила у них полосатый жезл и засунула его себе в рот, а затем разместила видеозапись своей выходки в интернете. Девушка сделала это в рамках сетевого конкурса #битвартов, в котором победит та участница, которая засунет себе в рот как можно глубже какой-либо предмет. Главный приз этого своеобразного конкурса – пластика груди, сообщает местный сайт 1rnd.ru.

23-летняя ростовчанка приехала на пост ДПС на одном из выездов из города, когда там проводился рейд при участии транспортных инспекторов, чья форменная одежда практически не отличается от формы полицейских.

"Транспортный инспектор также имеет жезл, но при этом он гражданский человек, а не сотрудник полиции, – рассказал источник портала в правоохранительных органах. – Девушка подошла к нему и попросила инвентарь для видео. Инспектор согласился и дал ей жезл. После чего ростовчанка со словами "хочу новые сиськи" засунула его себе в рот". Ее друг снимал это на видео".

Все это увидели полицейские, которые подошли к компании, попросили прекратить съемку и вернуть жезл, но было уже поздно. Впоследствии девушка запостила видео в Instagram с хештегом конкурса. Стоит отметить, что большинство комментариев в этому ролику оказались весьма негативными.

"В настоящее время транспортный инспектор, который дал жезл девушке, уволен, – сообщил источник портала. – В отношении полицейских проводится служебная проверка, по результатам которой их ждут либо увольнение, либо строгий выговор".

При этом героиня видео теперь пытается защитить случайных жертв своего ролика перед руководством регионального МВД, отмечается в публикации.

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