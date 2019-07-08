"Видно из космоса": в России космонавт опозорилась фейком о войне на Донбассе

Космонавт Елена Серова утверждает, что лично видела с МКС, как Украина якобы бомбит оккупированные территории

Представительница России в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, космонавт Елена Серова заявила, что взрывы "украинских" снарядов на Донбассе видны из космоса.

Она утверждает, что, будучи членом экипажа МКС, лично наблюдала за боевыми действиями на оккупированных территориях с Международной космической станции, на которую этой весной прибыл новый экипаж.

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"С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди", – заявила россиянка на заседании ПА ОБСЕ в Люксембурге 8 июля.

Такое нелепое заявление Серовой не осталось незамеченным интернет-сообществом, где горе-космонавта жестко затроллили.

Напомним, ранее украинские военные развенчали очередной фейк пропагандистов из российских СМИ – о том, что на Донбассе пропал итальянский фотожурналист Роберто Траван. Волна дезинформации была поднята на временно оккупированных РФ районах украинского Донбасса.

Кроме того, прошлым летом Госпогранслужба Украины развенчала фейк оккупантов о том, что украинский пограничник якобы порвал паспорта мужчины, который намеревался переехать на постоянное место жительства в оккупированный в Крым.

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