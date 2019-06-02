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Виктория Скрипаль опубликовала начало книги о событиях в Солбери

2 июня, 10:13

Книга называется "Беседы с черным котом"

Фото: Интерфакс

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория разместила в Facebook начало своей книги о событиях в Солсбери, где отравили ее родственника. Книга называется "Беседы с черным котом".

"Новость, которая выскочила подобно жуткому оскалившемуся дракону к нам, в тихую провинциальную идиллию вечера понедельника из бескрайних просторов мировой сети в один миг погрузила нас в болотину ужаса, в котором мы живем с мужем и нашими детьми с того вечера по сей день", — пишет Виктория Скрипаль.

Напомним, что в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские правоохранители подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

После этого Россия открестилась от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями. МИД станы обвинило Лондон в "информационных манипуляциях".

Также мы писали, что США пока не будут вводить второй пакет санкций против РФ по "делу Скрипалей". Окончательное решение примут президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.

Кроме того, мы сообщили, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.

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Тег книга, Скрипаль, отравление Скрипаля, Солсбери

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