Визитка Яроша и проделки Госдепа: в сети троллят видео сошедшего с рельс эшелона с танками

Сегодня, 18:47

Место аварии сняли с проезжавшего мимо поезда

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В сети появилось видео с места крушения эшелона с военной техникой в Омской области РФ, произошедшим на Транссибирской магистрали. Его опубликовал один из пассажиров проезжавшего мимо поезда.

На кадрах видны перевернутые вагоны, цистерны и военная техника. Два парня на фоне обсуждают масштабы аварии: "Прикольно...Танки лежат тоже…", "Как не взорвались еще!", "А может они пустые?", "Нет", "А где танки, больше не вижу… А, вот они...".

В сети пользователи активно отреагировали на видео с места происшествия, назвав случившееся проделками Госдепа и Трампа.

"Красота!!! Вот так бы каждый день", "Визитку Яроша и УкроДРГ уже нашли? Или это Трамп с англичанкой подгадили?", "Это все проделки госдепа", "А потом эти танки, с уже закрашенными номерами, догорают на просторах Донбасса", - пишут комментаторы.

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Напомним, вчера, 30 ноября, на Свердловской железной дороге (станция Мангут Называевского района Омской области) сошел с рельсов военный эшелон – 50 вагонов и платформ устояли, еще 21 (по другим данным – более 30) перевернулся. Эшелон перевозил на ремонт гусеничную технику и гаубицы для Минобороны РФ. Также в деле появились любопытные детали и новые фото

Напомним, в сентябре в России по вине военных поезд едва не сошел с рельсов. Инцидент произошел после того, как между станциями Сергеевка и Сохрановка перевозили военную установку.
Россия, поезд, сошел с рельсов, военная техника, эшелон

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