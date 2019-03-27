Власти попытались силой разогнать массовый митинг в столице Ингушетии: видео

В правительстве Ингушетии заявили о недопустимости продолжения митинга в Магасе

Фото: twitter.com/_RedScare.

Власти попытались силой разогнать массовый митинг в столице Ингушетии: видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b2f/6e0/5c9b2f6e02221.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b2f/6e0/5c9b2f6e02221.jpg 2019-03-27T10:10:00+02:00 Россия В правительстве Ингушетии заявили о недопустимости продолжения митинга в Магасе

В Ингушетии власти попытались осуществить силовой разгон митинга в Магасе против утверждения регионального конституционного закона "О референдуме Республики Ингушетия". Видео попытки силового разгона попало в сеть.

Тем временем в правительстве Ингушетии заявили о недопустимости продолжения митинга в Магасе.

В пресс-службе правительства сообщили, что проведение бессрочной публичной акции, объявленной в продолжение согласованного митинга, недопустимо и является административным правонарушением "в связи с неисполнением организаторами взятых на себя обязательств".

Согласно заявке на проведение санкционированной акции, митинг должен был завершиться в 18:00 27 марта, однако организаторы митинга заявили, что не намерены расходиться и объявили акцию протеста бессрочной.

"В рамках снижения уровня напряжения контактной группой от власти, куда входят представители администрации главы, правительства и парламента, предложен диалог по существу вопросов, поднимаемых на митинге. Но он не поддержан его организаторами. Они отказались от любого сотрудничества", – сказали в пресс-службе правительства республики.

Законопроект "О референдуме" был принят депутатами Народного собрания в первом чтении и готовился к рассмотрению во втором чтении 28 марта.

Напомним, что в начале октября прошлого года две республики решили переделить границу, обменявшись территориями, и закрепить ее юридически. Однако жители Ингушетии отреагировали на это более чем болезненно – глава переданного Чечне Сунженского района Иса Хашагульгов подал в отставку, а в Магасе начались демонстрации.

Как мы уже сообщали, 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал незаконным решение парламентапередать Чечне некоторые территории республики.

В связи с этим на следующий день Всемирный конгресс ингушского народа издал постановление прекратить уличные демонстрации против передела границы Ингушетии.

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