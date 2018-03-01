Вместо ракеты "Сармат" Путин показал видео 2007 года

Сегодня, 18:55

Во время речи президента РФ использовали видео про ракету 2007 года

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

В видеоролике о новой ракете "Сармат", который показывал Владимир Путин во время своего выступления на Федеральном собрании, использовали старое видео Первого российского телеканала 2007 года, в котором речь шла о ракете "Сатана".

В первоначальном видео было видно, как боеголовки поражают цель. В ролике про "Сармат" этого момента не показали. 

"Мы приступили к разработке нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его "Сармат", – рассказал Путин.


Помимо этого, Путин рассказал и о других военных разработках

Напомним, в октябре прошлого года Россия запустила четыре баллистические ракеты. С космодрома Плесецк был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Тополь по полигону Кура (Камчатка).

Также России ранее признали, что противоракетная оборона США сильнее их ракет. ПРО США может отслеживать и перехватывать российские баллистические ракеты, начиная от самого их старта.
Россия, Путин, ракета, конфуз, сармат

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