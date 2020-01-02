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Вместо снегурочки – звал полицию: в России Дед Мороз попал в массовую драку (видео)

2 января, 06:47

За актеров вступились люди, но одному из Дедов Морозов все равно досталось

Скриншот

Скриншот

В российском городе Волжск, что в Республике Марий Эл, произошла массовая драка на Новый год с участием Деда Мороза. Об этом сообщается в Telegram-канале LifeShot.

"В Волжском "четкие пацаны" устроили драку с Дедом Морозом прямо во время его выступления. За "дедушку" вступились зрители. И началось...", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как актеры, переодетые в Дедов Морозов, развлекают толпу. Территория была ограждена ленточкой, за которую вышел не совсем адекватный мужчина и начал цепляться к Деду Морозу.

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Актеры стали в микрофон звать полицию, но на помощь им пришли обычные люди, и началась массовая драка. Во время стычек одному из Дедов Морозов таки досталось – обидчик успел нанести ему несколько ударов, прежде чем его оттащили.

В отличие от России, в Украине праздник проходит адекватно, а сказочные персонажи радовали детей. Так, например, в Николаеве Дед Мороз и Снегурочка спустились с крыши, чтобы поздравить детей в больнице. Сказочные альпинисты стучались в окна палат и радовали маленьких пациентов.

Также новости "Сегодня" давали шесть полезных советов, как писать письмо Деду Морозу. Причем эти советы подойдут как детям, так и взрослым.

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Россия Новый год Дед Мороз драка

Источник: Сегодня

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