ВМФ России получил "галюциногенное оружие": реакция соцсетей

Российская разработка якобы вызывает временные обратимые расстройства органов зрения

Скриншот.

ВМФ России получил "галюциногенное оружие": реакция соцсетей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5cb/ff9/5c55cbff959ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5cb/ff9/5c55cbff959ff.jpg 2019-02-02T18:58:00+02:00 Россия Российская разработка якобы вызывает временные обратимые расстройства органов зрения

Российские фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" оснастили станциями визуально-оптических помех "Филин". Об этом сообщил холдинг "Росэлектроника", который поставляет вооружение российским военным.

Отмечается, что излучение оборудования подавляет приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, системы наведения противотанковых управляемых ракет.

Из-за расстройства органов зрения пораженные цели якобы не могут вести прицельную стрельбу и теряют ориентацию в пространстве.

Некоторые добровольцы, на которых испытывалось оружие, отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как "пятно света перед глазами".

Почти половина из испытуемых жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве.

В "Росэлектронике" отметили, что на каждом из указанных фрегатов установлены по два комплекта "Филина".

В соцсетях уже отметили новое оружие россиян, которое будет ослеплять врага "красотой и величием".

Кроме того, в пользователям показалось подозрительным, что об оружии, вызывающее у целей галлюцинации, стало известно после того, как в Африке задержали российских моряков с 9 тоннами кокаина.

TWITTER— Гуго Карлович (@JoN_TM) February 2, 2019

Напомним, ранее мы писали, почему единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов" дымит как паровоз.

Позже при ремонте указанного авианосца утопили единственный в своем классе, один из самых больших плавучих кранов в мире.

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