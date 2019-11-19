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Во Владивостоке молодожены отметили роспись стрельбой: видео

19 ноября, 18:38

Не отходя от ЗАГСа, стреляли из автомата и пистолетов

Огнестрельная свадьба произошла в российском Владивостоке. Молодожены устроили стрельбу прямо у ЗАГСа. Таким образом горячие супруги решили отпраздновать появление штампов в паспортах. Сначала жених под одобрительные возгласы гостей выпустил в воздух автоматную очередь. Потом дали пострелять и невесте, правда, уже из пистолета. Выстрелами поздравил пару и один из гостей. Полиция уже выяснила личности супругов. Мужчине 24 года, его жене – 22 года. Какое наказание их ждет – пока неизвестно

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Нигерии невеста устроила яркий выход к алтарю. Девушка появилась перед женихом внутри надувного шара. Специальный реквизит она приобрела за деньги, эквивалентные 12 500 гривням. Идею с эффектным появлением женщине подсказали дети, которые играли в бассейне с большим мячом.

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А еще мы писали о том, как в США жених перед свадьбой попал в тюрьму из-за "подарка" для невесты. Правоохранители получили кадры с камеры видеонаблюдения и опубликовали снимки подозреваемого в официальной группе в Facebook. Невеста увидела на снимках возлюбленного и настояла, чтобы тот сдался полиции. Мужчина подчинился и сознался в преступлении.

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Россия свадьба владивосток молодожены загс

Источник: Сегодня

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