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Во "Внуково" приземлился самолет с освобожденными россиянами

7 сентября, 17:33

Журналистов «Сегодня» не пустили на аэродром, но в интернете появилось видео прилета

В московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет с россиянами, которые вылетели из Киева в рамках обмена пленными.

На взлетную полосу пустили только представителей провластных СМИ – телеведущего Дмитрия Киселева и журналистку канала "Россия-1" Ольгу Скабееву. Но в интернете уже появились кадры выхода из самолета Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха.

Вышинский уже заявил, что вернется в Украину, чтобы доказывать, по его словам, свою невиновность в суде.

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15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе РИА "Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

А экс-начальник бригады противовоздушной обороны так называемой "ДНР" Владимир Цемах был ценным свидетелем по делу о сбитом малазийском самолете Boeing-777 рейса MH17

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Обмен состоялся по формуле "35 на 35", подтвердили и в офисе российского омбудсмена. Но точные списки с именами всех россиян не разглашались. Известно, что 11 из них были помилованы, 19-ти отменили меру пресечения, а двое уже находились на свободе.

Напомним, что в аэропорту "Борсиполь" приземлился самолет с освобожденными из российского заключения украинцами. В числе освобожденных – пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

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Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Россия обмен пленными вышинский Цемах

Источник: Сегодня

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