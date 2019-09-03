Во время учений в России умерли военные

/ Фото: Минобороны РФ

Спустя почти год после того, как во время десантирования в Дагестане утонул бронетранспортер с двумя российскими солдатами, во время недавних учений Вооруженных сил РФ случилось аналогичное происшествие.

На этот раз инцидент произошел в Забайкальском крае, когда экипаж пытался на танке преодолеть водную преграду на полигоне, но в результате неисправности бронетехника заглохла под водой.

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Находившиеся внутри механик-водитель и инструктор утонули. Третий член экипажа – еще один военный – сумел выбраться из танка и спастись.

Причины происшествия пока не установлены.

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Напомним, что воздушно-десантные учения оккупантов в Крыму этим летом также закончились гибелью двух российских десантников: во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне"Старый Крым" два военнослужащих-контрактника приземлились на воду, не смогли освободиться от купола парашюта и утонули.

Мы также писали, что во время занятий по боевой подготовке, которые проходили в Псковской области России в октябре, два бойца тоже утонули в бронетехнике.

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