Водка, белки, перелом: в России пьяный чиновник выпал из окна и рассмешил соцсети

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Вскоре после того, как скончался вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин, в России едва не погиб другой топ-чиновник – заместитель гендиректора госкомпаний Оборонпром и "Вертолеты России" Игорь Чечиков.

Якобы, находясь в своем коттедже в элитной Рублевке, 43-летний мужчина выпил и выпал со второго этажа "фотографируя белок". Инцидент случился еще 5 октября, но известно об этом стало лишь сегодня.

"Сначала Игорь попытался выйти на балкон, но дверь, как назло, заклинило, и он решил сфотографировать грызунов из окна. Попытка вышла неудачной: Чечиков выпал и сильно разбил голову", – сообщает Telegram-канал Baza.

В результате мужчину госпитализировали с переломом черепа и другими травмами. Правоохранительные органы начали проверку.

В "Вертолетах России" подтвердили, что чиновник находится на больничном, но назвали "домыслом и фантазиями авторов сообщений" приводимые журналистами обстоятельства случившегося.

Несмотря на это, подобная информация рассмешила пользователей соцсетей.

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Напомним, что в прошлом году стало известно о смерти начальника ГРУ Генштаба России генерала-полковника Игоря Коробова.

А в августе на 80-м году жизни в России ушла из жизни известная актриса Александра Назарова. Подробнее о случившемся в видеосюжете:

Кроме того, сообщалось о смерти смерти генерала-полковника Игоря Груднова, который занимал должность командира Восточного округа войск национальной гвардии РФ.

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