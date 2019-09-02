В России военные по ошибке обстреляли село из артиллерии

Российские военнослужащие получили неверные координаты во время учений

/ Фото: Минобороны РФ

Во время военных учений Вооруженных сил России в один из населенных пунктов Забайкальского края залетели несколько артиллерийских снарядов и разорвались рядом с жилыми домами.

Инцидент произошел 30 августа в селе Новоборзинское, сообщают местные СМИ. Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.

Источники журналистов утверждают, что причиной взрывов трех артиллерийских снарядов стали учебные артиллерийские стрельбы на полигоне "Борзя-Новая", расположенном по соседству.

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Якобы военные получили неверные координаты и направили орудия на поселок. После произошедшего учения были прерваны, а в ночь на 31 августа военные обследовали окрестности Новоборзинского.

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Официальных комментариев от МВД или МЧС РФ по этому поводу получить не удалось.

Напомним, недавно стало известно о том, что в 2017 году в аннексированном Крыму российские солдаты запустили ракету Х-29ТД класса "воздух – земля", что привело к многомиллионным убыткам Министерства обороны РФ.

А прошлой осенью во время отработки десантирования в городе Каспийск в Дагестане затонул бронетранспортер, в котором находились двое российских солдат.

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