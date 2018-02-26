Военные РФ уронили САУ при погрузке, опубликовано видео

Управляющий техникой военный не смог ровно ее погрузить, в результате чего машина упала и перевернулась

В Черняховске Калининградской области России при погрузке перевернулась самоходная артиллерийская установка (САУ) вооруженных сил.

Соответствующую запись опубликовал на YouTube пользователь Роман Прохира.

На кадрах видно, как управляющий техникой военный не смог ровно ее погрузить, в результате чего машина упала и перевернулась.

"Как чувствовал!" – говорит при этом оператор.

Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика.

Напомним, ранее в России перевернулся эшелон с техникой. На видео можно увидеть, как часть состава с техников опрокинулись в сторону. Проезжающему в соседнем поезде удалось заснять на камеру тяжелую гусеничную технику, машины с топливом.

Кроме того, на Сахалине произошло чрезвычайное происшествие. Военный поезд, перевозивший снаряды, сошел с рельс и перевернулся. Сообщается, что во время движения поезда сошло с рельс четыре вагона, пострадавших нет.

Также роботизированный комплекс "Платформа-М" опрокинулся на полигоне и чуть не задавил журналиста российского военного телеканала. Под управлением оператора робот пытался преодолеть холм, а журналист рассказывал о камере, установленной на комплексе. Журналист попросил остановить технику ради эффектного кадра, но "Платформа-М" продолжала двигаться и чуть не задавила своим весом ведущего. К слову, по техническим данным, комплекс весит около тонны.