Показуха ради устрашения: эксперт рассказал, каких соседей пугает РФ учениями "Восток-2018"

Войны XXI века не требуют масштабных военных маневров, а являются соревнованием высокотехнологичного оружия, которое объединено с информационно-разведывательными системами. Поэтому учения "Восток-2018" являются классической "показухой" в духе советских времен, масштабность которой обусловлена недальновидностью кремлевского руководства и подчиненного ему генералитета.

Об этом сегодня сообщил генерал-майор запаса, военный эксперт Александр Полищук, комментируя старт в России "Востока-2018".

"Правда в том, что в РФ, Китае и Монголии нет общих структур военного планирования и проведения операций. Эпизодические, раз в четыре года военные маневры на Дальнем Востоке нельзя воспринимать как полноценный военный союз – альтернативу НАТО. Поэтому для китайцев есть прекрасная возможность изучить непосредственно на местности свои будущие владения. И это тоже правда – результаты заседания Государственного Совета РФ по вопросам развития Дальнего Востока России, который был объявлен территорией приоритетного развития РФ на XXI век, мягко говоря, неутешительные, учитывая достижения за последние 6 лет. Более 2 млн мигрантов из региона с 6 миллионным населением, транспортные и экономические проблемы, несравненная с центральными регионами бедность населения и т.д. свидетельствуют о перманентном кризисе в этом регионе", – написал он в Facebook.

Он считает, что именно по этой причине военные учения такого масштаба должны якобы "вдохнуть жизнь" в регион и помешать оттоку из него разочарованных граждан, как и убедить тех, кто вышел на масштабные "пенсионные" протестные акции о пропагандистских военных угрозах для РФ.

Как указывает Полищук, масштабные военные маневры "случайно совпали" по времени с Восточным экономическим форумом во Владивостоке, в котором примут участие лидеры РФ, Китая, Южной Кореи и Японии.

"Хотя "сюрприз явно с бородой", поскольку предварительно форум был запланирован на 6-8 сентября с.г. Поэтому правда в том, что все дальневосточные соседи России таким образом должны понять ее "железные аргументы" "операции по принуждению" к сотрудничеству в экономической сфере", – пояснил он.

Эксперт добавил, что для маневров россияне будут использовать все новые системы вооружения, разработанные в рамках новой Госпрограммы развития ОВТ России, которые должны якобы свезти со всей страны.

Как сообщалось, военные учения, по масштабам похожие на нынешние, под названием "Запад-81" состоялись еще при СССР 37 лет назад на территории нескольких советских республик, в том числе и в Украине. В маневрах тогда приняли участие армии СССР и стран Варшавского договора. При этом западные страны эти учения восприняли как демонстрацию силы Советским Союзом.

По официальным данным министерства обороны РФ, в нынешних маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортёров и других машин.

В основном розыгрыше, который состоится на полигоне Цугол Восточного военного округа России, примет участие воинский контингент Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тыс. человек. Также в маневрах планируется участие военных Монголии.

На такие планы России появилась реакция НАТО. Исполняющий обязанности представителя Альянса Дилан Уайт заявил, что союзники рассматривают предстоящие учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".