Военные в России попали в жуткое ДТП: двое погибли (фото, видео)

Военная колонна размозжила два гражданских автомобиля в Ярославской области РФ

В России, где ранее в этот день произошла авария с автобусом, в котором ехали украинцы, военные попали в крупное ДТП, в результате чего погибли два человека.

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Как сообщает "Интерфакс", авария случилась утром 17 июля на трассе М-8 в Ярославской области, где автомобили "Нива" и Hino столкнулись с колонной российской военной техники.

В Минобороны РФ утверждают, что вина за случившееся лежит на гражданских водителях.

Фото: yarnovosti.com

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Якобы они решили обогнать колонну на большой скорости, но нарушили правила дорожного движения, вклинившись между двумя военными грузовиками. В итоге они оказались зажаты и столкнулись с грузовиком "Урал".

В результате водители Нива" и Hino погибли.

Напомним, в прошлом году суд обязал Министерство обороны РФ выплатить почти миллион рублей россиянке, автомобиль которой был поврежден в результате ДТП с участием двух военных бронетранспортеров.

Также мы сообщали ранее об аварии, которая произошла во время движения большой колонны военной техники оккупантовв захваченном россиянами Крыму на трассе между Керчью и Феодосией.

Смотрите сюжет о другой смертельной аварии, которая произошла с российскими военными:

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