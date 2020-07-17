Военные в России попали в жуткое ДТП: двое погибли (фото, видео)

В России, где ранее в этот день произошла авария с автобусом, в котором ехали украинцы, военные попали в крупное ДТП, в результате чего погибли два человека.
Как сообщает "Интерфакс", авария случилась утром 17 июля на трассе М-8 в Ярославской области, где автомобили "Нива" и Hino столкнулись с колонной российской военной техники.
В Минобороны РФ утверждают, что вина за случившееся лежит на гражданских водителях.
Якобы они решили обогнать колонну на большой скорости, но нарушили правила дорожного движения, вклинившись между двумя военными грузовиками. В итоге они оказались зажаты и столкнулись с грузовиком "Урал".
В результате водители Нива" и Hino погибли.
Напомним, в прошлом году суд обязал Министерство обороны РФ выплатить почти миллион рублей россиянке, автомобиль которой был поврежден в результате ДТП с участием двух военных бронетранспортеров.
Также мы сообщали ранее об аварии, которая произошла во время движения большой колонны военной техники оккупантовв захваченном россиянами Крыму на трассе между Керчью и Феодосией.
Смотрите сюжет о другой смертельной аварии, которая произошла с российскими военными:
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