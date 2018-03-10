Военный эксперт: Путин может "слить" Западу Асада или Ына и устроить новые "горячие точки"

Сегодня, 04:30

Россия продолжит использовать все доступные способы для дестабилизации ситуации в мире, считает Карин

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Существует вероятность, что новой целью президента РФ Владимира Путина станет разжигание новых "горячих точек", так как он и далее намерен угрожать Западу за санкционную политику.

Такое мнение выразил "Апострофу" военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

По его словам, Кремль может "принести в жертву" своих "друзей" – глав Сирии, Ирана или КНДР.

"Призыв представителя Госдепа США Курта Волкера усилить антироссийские санкции за оккупацию Крыма – это четкий сигнал о недоговорибельности РФ в мирном урегулировании ситуации в Украине. Поэтому каких-то послаблений от агрессора ждать не следует. Если Путин и намерен будет пойти на уступки Западу, то в первую очередь будет "сливать" своих закадычных дружков Асада, Ына или Хаменеи. И в то же время гибридными способами создавать новые очаги кровопролития для продолжения шантажа. Нам остается только гадать, где рванет в очередной раз – на Балканах, в Афганистане или в Ливии", – считает обозреватель.

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Он считает, что Путин, чтоб остаться у власти в РФ, пойдет на любую дестабилизацию ситуации в мире.

"В условиях санкций и тотальной российской коррупции Путин только с помощью угроз и шантажа может остаться у власти на очередной срок и пытаться ее сохранить в течение последующих шести лет", – подчеркнул военный эксперт.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак, говоря о возможных новых целях президента РФ в Европе, указал на опасность для балтийских стран – Эстонии, Литвы и Латвии. В то же время он считает, что Россия не сможет противостоять всему миру, если объединиться против нее.
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