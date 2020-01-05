Военный корабль РФ притащили из Сирии на буксире: что произошло (фото)

Фото: twitter.com/yorukisik

Недавно в России горел авианосец "Адмирал Кузнецов", а теперь у россиян новая беда – сломался большой десантный корабль "Орск" в ходе очередного похода в Сирию и его дотащили в Черное море на буксире. Соответствующие фото опубликовал известный турецкий шипспоттер Yörük Işık в Twitter.

Отмечается, что "Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ, однако вышел из строя один из двигателей и ему пришлось возвращаться домой с помощью буксира в Черное море. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии.

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В то же время ТАСС со ссылкой на источник в т.н. "силовых структурах" оккупированного Крыма пишет, что у "Орска" вышел из строя один из двигателей.

"На БДК в ходе очередного похода в Сирию вышел из строя один из двух дизелей", – сказал он, уточнив, что продолжительность ремонта "Орска" будет зависеть от наличия необходимых запчастей или времени на их изготовление.

Отмечается, что эти же морские буксиры МБ-304 прозвали "сирийскими экспрессами", поскольку они регулярно занимаются перевозкой грузов в эту арабскую страну и обратно.

Как сообщали новости "Сегодня", в декабре в России сутки горел единственный авианосец. В результате пожара на "Адмирале Кузнецове" погибли два человека, не менее десятка пострадали.

Видео: Reuters

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