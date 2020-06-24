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В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видео

24 июня, 14:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вместо Лукашенко с хозяином Кремля стал непризнанный президент Абхазии

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался стоять рядом с российским лидером Владимиром Путиным во время церемонии возложения цветов к Вечному огню, хотя ему специально оставили место. Это произошло после парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной.

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Так, по окончании парада в ознаменование 75‑й годовщины победы в Великой Отечественной войне Путин вместе с главами иностранных государств почтил память погибших, возложив цветы к Вечному огню у могилы неизвестного солдата в Александровском саду.

Когда они шли к мемориалу, то Путин "на ногах" успел переговорить с другими лидерами, а вот белорусский президент шел позади всех. Когда они подошли к Вечному огню, Лукашенко последним становился в "строй" – было свободное место возле Путина, но он проигнорировал его и поменялся местом с т.н. "президентом" оккупированной Абхазии Асланом Бжанией.

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Отметим, что отношения Лукашенко с Путиным давно натянутые, а в Кремле даже не прочь сменить многолетнего президента Беларуси на будущих выборах. Так, недавно эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич в комментарии сайту "Сегодня" озвучил две ключевые задачи Кремля против Лукашенко.

А тем временем на сегодняшнем параде по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Москва снова бряцала оружием. По Красной площади впервые проследовали около 20 образцов новой военной техники. Смотрите фото, что нового показали на параде.

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Россия Беларусь Владимир Путин парад победы Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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