Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Воевал на Донбассе, а погиб в Сирии: в ВСУ показали уничтоженного боевика "Чечни"

Сегодня, 14:20

Российский наемник успел отметиться в войне на востоке Украины, но этого ему показалось мало

Фото: AFP
Воевал на Донбассе, а погиб в Сирии: в ВСУ показали уничтоженного боевика "Чечни" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8c6/349/5c98c634961e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8c6/349/5c98c634961e1.jpg Россия Российский наемник успел отметиться в войне на востоке Украины, но этого ему показалось мало

В Сирии погиб российский наемник, который принимал участие в боевых действиях против украинской армии на Донбассе. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, Дмитрий Дмитренко из Челябинска с позывным "Чечня" погиб 8 марта в Сирии, где Россия также участвует в боевых действиях.

"Воевал на Донбассе, погиб в Сирии, предварительно – подрыв на мине", – написал "Штирлиц".

В сети россияне подтверждают, что он подорвался в Сирии, а похоронен был уже 8 марта.

Напомним, как мы недавно писали, в конце февраля в Сирии погиб полковник, командовавший вторжением спецназа РФ на Донбасс. Примечательно, что сообщение о его гибели пришло именно 8 марта. Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, командованием ВС России тщательно скрываются факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений, а также данные об обстоятельствах, которые приводят к потере личного состава в зонах ведения боевых действий.

Осенью прошлого года украинская разведка вскрыла "дезу" российской пропаганды. В частности, российская пропаганда прилагает значительные усилия для героизации российских солдат и офицеров якобы погибших при выполнении боевых задач в составе межвидовой группировки ВС РФ на территории Сирии, хотя на самом деле к их гибели приложили руку украинские военные.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, Сирия, Донбасс, штирлиц, наемник

Вы сейчас просматриваете новость " Воевал на Донбассе, а погиб в Сирии: в ВСУ показали уничтоженного боевика "Чечни"". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ уничтожили "Урал" боевиков с боеприпасами: опубликовано видео

Сегодня, 09:50

Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом

Сорванная "Слива" и нефартовый "Грек": офицер ВСУ показал новых уничтоженных боевиков

Сегодня, 06:20

Боевики из Славянска и Донецка вошли в состав "бригады 200", пишет Анатолий Штефан

Красивая работа снайпера ВСУ: "Штирлиц" показал уничтоженных боевиков

Вчера, 15:22

Один предатель Украины находится в коме, второй убит и третий решил самоликвидироваться

Уничтожен предатель Украины "Рыжий": в ВСУ показали фото боевика

Вчера, 09:45

Украинские военные продолжают успешно ликвидировать и российских наемников, и любителей "русского мира"

Элизабет Тейлор: секреты красоты знаменитой актрисы

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

И на экране, и в жизни: известные актеры сыграли свадьбу

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Ассия Ахат показала подросшую дочь Юрия Никитина

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

«Аутизм коварен: мне казалось, что со Степой все в порядке»
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой