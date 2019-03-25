Воевал на Донбассе, а погиб в Сирии: в ВСУ показали уничтоженного боевика "Чечни"
Российский наемник успел отметиться в войне на востоке Украины, но этого ему показалось мало
В Сирии погиб российский наемник, который принимал участие в боевых действиях против украинской армии на Донбассе. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, Дмитрий Дмитренко из Челябинска с позывным "Чечня" погиб 8 марта в Сирии, где Россия также участвует в боевых действиях.
"Воевал на Донбассе, погиб в Сирии, предварительно – подрыв на мине", – написал "Штирлиц".
В сети россияне подтверждают, что он подорвался в Сирии, а похоронен был уже 8 марта.
Напомним, как мы недавно писали, в конце февраля в Сирии погиб полковник, командовавший вторжением спецназа РФ на Донбасс. Примечательно, что сообщение о его гибели пришло именно 8 марта. Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, командованием ВС России тщательно скрываются факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений, а также данные об обстоятельствах, которые приводят к потере личного состава в зонах ведения боевых действий.
Осенью прошлого года украинская разведка вскрыла "дезу" российской пропаганды. В частности, российская пропаганда прилагает значительные усилия для героизации российских солдат и офицеров якобы погибших при выполнении боевых задач в составе межвидовой группировки ВС РФ на территории Сирии, хотя на самом деле к их гибели приложили руку украинские военные.
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