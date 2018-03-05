Волонтеров штаба Собчак задержали за надпись "Против Путина"

Сегодня, 00:22

После выхода из отделения полиции волонтеры зафиксировали побои в трамвпункте

facebook.com/nataliagraz
facebook.com/nataliagraz

В Санкт-Петербурге полиция задержала и избила волонтеров штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак за надпись на льду реки Фонтанка "Против Путина".

Об этом в интервью "Эхо Москвы" сообщила замруководителя штаба в Петербурге Наталья Грязневич.

"Ночью были задержаны полицией волонтеры штаба Ксении Собчак в Петербурге, которые на льду Фонтанки рисовали надпись "Против Путина". Полиция на вопрос волонтеров о причинах задержания ответила, что они сделали надпись, оскорбляющую президента России, и никакой статьи не назвали", – сообщила Грязневич. 

По ее словам, были задержаны 7 человек, потом их отпустили, еще двоих оставили в отделении полиции утра, где их заковали в наручники и били. 

После выхода из отделения полиции волонтеры зафиксировали побои в трамвпункте и намерены жаловаться на факт применения силы.

"Протоколы полицейские не составили, потому что не смогли квалифицировать правонарушение", – добавила Грязневич. 

Она добавила, что  сейчас в Петербурге уже 3 человека – активных оппозиционера – сидят под арестом до окончания президентских выборов.

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"Мы боимся, что наших 2 ребят тоже могут арестовать по любой статье, какую они придумают, просто чтобы их изолировать на время выборов", – добавила она.

Ранее кандидат в президенты РФ и журналист Ксения Собчак заявила, что на нее напали в центре Москвы.

Напомним, конфликт с Ксенией Собчак произошел во время теледебатов, когда кандидат в президенты РФ Ксения Собчак плеснула водой во Владимира Жириновского, а тот нецензурно выразился в ее адрес

В свою очередь, муж Собчак ответил Жириновскому на оскорбления в адрес жены. Максим Виторган назвал лидера ЛДПР "больным человеком", который своим поведением "отрабатывает свой хлеб".

Напомним, ранее из-за нелицеприятных для России высказываний Собчак по оккупированному Крыму, Жириновский призывал дать ей пять лет тюрьмы и снять с выборов.
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