Вооруженные моряки из Северной Кореи напали на российских пограничников: подробности

По данным ФСБ России, северокорейская шхуна была задержана, ее конвоируют в находку

/ Фото: Pixabay

В Японском море, где ранее Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, произошел новый инцидент. Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников, трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", – подчеркнули в ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что всего в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана. Моряки со второй шхуны атаковали российских пограничников.

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Позже источник в российской спецслужбе сообщил, что задержаны две шхуны, в том числе та, экипаж которой совершил вооруженное нападение на пограничников.

В свою очередь в силовых структурах сообщили, что сейчас обе шхуны конвоируют в порт Находки.

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